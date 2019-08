De Boer si scusa per le frasi sul calcio femminile

(ANSA) - ATLANTA (USA), 15 AGO - "La parità di retribuzione nel calcio tra uomini e donne non la comprendo, per come stanno le cose ora penso che sia ridicola". A due giorni da questa dichiarazione nel corso di un'intervista, l'ex calciatore e ora tecnico dell'Atlanta United, l'olandese Frank de Boer, fa marcia indietro e si scusa, in particolare di aver usato senza cognizione del suo esatto significato il termine "ridicolo", sostenendo poi di essere un grande sostenitore del calcio femminile. "Io lo promuoverò sempre, spero di vedere sempre più donne giocare a calcio perchè è lo sport che amo", ha proseguito de Boer, ricordando che quando era all'Ajax aveva fatto molto per far crescere la squadra femminile. "Quel che penso - ha provato infine a spiegare l'olandese - è che se le donne se lo meritano, devono guadagnare, ma se vogliono guadagnare più degli uomini, devono meritarselo, non c'è altro da dire. Ma definire tutto ciò 'ridicolo' è davvero troppo".