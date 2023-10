De Calò: "Al Milan serviva un grande attaccante. Giroud senza un'alternativa adeguata"

vedi letture

Alessandro De Calò, editorialista della Gazzetta dello Sport, ha scritto sulla rosea questa mattina in merito al Milan e al mancato arrivo di un attaccante in estate. Le sue parole: "Il problema è come sono stati investiti quei 100 e passa milioni, su che tipo di giocatori. Al Milan mancavano soprattutto i gol. Dunque serviva un grande attaccante, perché Ibrahimovic da quest’estate è un ex. Chi l’ha sostituito? Nessuno.

Jovic, dopo i flop con Real e Fiorentina è arrivato sul traguardo al posto di Origi. Nella calura estiva si era molto parlato di Thuram, Lukaku, Morata e Taremi. Risultato? Zero. Giroud che ha segnato un gol su azione nelle nove partite giocate, a 37 anni resta il titolare senza un’alternativa adeguata. È così, c’è poco da discutere".