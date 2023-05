De Calò: "Com'è possibile che il Milan che schianta il Napoli, si fa dominare ancora dall'Inter?"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro De Calò ha scritto un pezzo sulla Gazzetta dello Sport questa mattina in cui cerca di analizzare i limiti del Milan e in particolare i limiti del Milan nei derby. Il titolo del pezzo recita: "Come mai il Milan non sa imparare dai propri errori".

La domanda più grande che si pone il giornalista della rosea è la seguente: "Com’è possibile che una squadra capace di schiantare il Napoli al Maradona (4-0 in campionato) e di renderlo inoffensivo nella doppia sfida europea (1-0, 1-1) ricada poi, nel tinello dei suoi limiti, per lasciarsi dominare ancora una volta dall’Inter di Simone Inzaghi? Come mai il Milan non riesce a imparare niente dai propri errori?". Una domanda legittima visti gli ultimi risultati dei derby, tre su quattro persi nel corso di questa stagione: la domanda è Pioli riuscirà nella gara di ritorno a imbrigliare tatticamente i cugini?