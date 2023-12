De Calò, critica velata a Maignan: "Si è aperta una crepa: ho la sensazione di una vulnerabilità inedita"

Alessandro De Calò, giornalista della Gazzetta dello Sport, questa mattina sulla rosea ha affrontato nel suo articolo il tema delle papere dei portieri. Nell'attacco del suo pezzo ha preso Mike Maignan, portiere del Milan, come spunto per sostenere la tesi che voleva diffondere. Il portiere francese del Diavolo, secondo De Calò, ha mostrato qualche crepa a cui non eravamo abituati nelle ultime partite. Le sue parole.

Il pensiero su Maignan di De Calò: "Quando vedremo giocare Maignan, questa sera a San Siro, cominceremo a seguirlo con occhi un po’ diversi dal solito. Si è aperta una crepa nel mastodontico impianto che lo sorregge. Non è una cosa definitiva, ma ho la sensazione di una vulnerabilità inedita attorno al portiere del Milan. L’errore sul terzo gol del Borussia, in Champions, ha spostato qualcosa. Era già successo a Lecce, su una botta da lontano di Piccoli, cancellata poi sul traguardo dal Var. Sono piccole macchie, valgono un benvenuto tra gli umani. Se capita a lui, figuriamoci agli altri".