De Calò: "La proprietà deve dare una mano a Pioli sul mercato con scelte importanti"

Questa mattina Alessandro De Calò, sulle colonne della Gazzetta dello Sport uscita in edicola, ha commentato il momento del Milan e ha fatto anche un'analisi rispetto a quanto i rossoneri dovranno fare nel mercato di gennaio, rispetto anche ai risultati poco onorevoli della prima parte della stagione. In particolare, la valutazione del mercato, sarà influenzata dalla pessima gestione degli infortuni.

Le parole di De Calò: "La squadra deve ritrovare i cardini del gioco e anche i suoi leader, quelli come Maignan, Hernandez e Leao che nel clima di questi ultimi mesi non fanno più la differenza. Pioli sta cercando di spostare faticosamente la notte più in là. E può riuscirci. Ma per dare un senso all’anno che viene, la proprietà deve dargli una mano con scelte importanti sul mercato , in attacco, a centrocampo, in difesa. C’è bisogno di gente pronta, subito."