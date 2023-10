De Calò: "Milan, dopo la sosta uno svincolo che può indirizzare la stagione"

Alessandro De Calò, giornalista della Gazzetta dello Sport, questa mattina sulla rosea ha commentato quello che sarà il calendario rossonero dopo la sosta. Queste le sue parole: "Il Milan, per dire, dopo la sosta passerà per uno svincolo che può indirizzare tutta la sua stagione. Domenica 22 ottobre, a Pioli toccherà misurarsi con la Juve di Allegri, che il tecnico rossonero considera favorita nella corsa scudetto, per via delle settimane libere da impegni europei.

Tre giorni dopo è in programma il primo scontro col Psg di Mbappé, una specie di spareggio d’andata per capire quale delle due squadre potrà continuare l’avventura in Champions uscendo viva dal girone di ferro. Quattro giorni più tardi incombe il confronto col Napoli, al Maradona".