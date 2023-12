De Calò sul Milan: "Inutili i 130 milioni investiti: quadro peggiorato per la valanga di infortuni"

Questa mattina Alessandro De Calò, sulle colonne della Gazzetta dello Sport uscita in edicola, ha commentato il momento del Milan e ha fatto anche un'analisi rispetto a quanto programmato con il mercato in estate dei rossoneri, rapportandolo ai risultati poco onorevoli della prima parte della stagione. In particolare, la valutazione del mercato, risulta troppo influenzata dalla pessima gestione degli infortuni.

Le parole di De Calò questa mattina: "Purtroppo i 130 milioni spesi sul mercato estivo, dopo la cessione di Tonali al Newcastle, non sono serviti a migliorare la qualità. Anzi, il quadro è peggiorato anche per la valanga di infortuni, soprattutto muscolari che hanno travolto l’organico. Pioli, coinvolto nelle scelte di mercato e responsabile della conduzione tecnica, oggi viene chiamato in qualche modo a rispondere sul rendimento del Milan e sull’ecatombe infortuni".