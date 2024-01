De Calò: "Tolto il Napoli, Milan e Roma le più deludenti. Pioli e Mou non imparano dagli errori"

Milan e Roma domani sera si giocheranno tanto, ma molto si giocheranno anche i loro allenatori Pioli e Mourinho, finiti troppo spesso nel mirino delle critiche quest'anno per via di risultati al di sotto delle aspettative. Nello specifico chi vince si conferma o rilancia per la zona Champions, chi perde rischia di farsi risucchiare in una spirale negativa.

Alessandro De Calò, sulla Gazzetta dello Sport, ha commentato così: "Pioli e Mourinho, in proporzioni e misure diverse, danno l’impressione di non imparare dagli errori nelle sconfitte rimediate con Inter e Lazio. Tutto si ripete. Ci sono zone d’ombra che tornano a galla in modo ciclico e qualche volta esponenziale. Non c’è niente di banale, in questo Milan-Roma. Tolto il Napoli che sta implodendo, sono le due squadre italiane più deludenti".