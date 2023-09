De Calò: "Troppe volte Pioli ha perso il derby più o meno allo stesso modo"

Alessandro De Calò, giornalista della Gazzetta dello Sport, questa mattina ha proposto un approfondimento in vista del derby di Milano, incentrato più sull'Inter ma che nel finale affronta anche un tema rossonera. Questo il pensiero di De Calò: "Il Milan, sul mercato, si è rinforzato anche fisicamente a centrocampo dove di solito finiva schiantato dai nerazzurri. Troppe volte Pioli ha perso il derby più o meno allo stesso modo, come se il Milan non fosse capace di imparare qualcosa dalle sconfitte.

Negli ultimi faccia a faccia, era stato proprio Lautaro a marcare quasi subito la differenza con i rossoneri. Se Pioli non riuscirà a trovare delle contromisure, El Toro è capace di farlo ancora."