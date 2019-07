De Gea rinnova con United, cifra record

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - David De Gea sta per rinnovare il contratto con il Manchester United (quello in corso scade a giugno del prossimo anno), e il nuovo accordo farà di lui il portiere più pagato della storia. Lo scrive il quotidiano britannico 'Mirror', ma la notizia è stata ripresa da altri media britannici. Secondo quanto si è appreso, De Gea aveva inizialmente chiesto un ingaggio pari a quello di Alexis Sanchez, che con mezzo milione di sterline a settimana è il giocatore che guadagna di più fra quelli dei 'Red Devils', poi però si è giunti a un compromesso sulla cifra di 375.000 e De Gea percepirà complessivamente 97,5 milioni di sterline (circa 108 milioni di euro) per un quinquennale, pari a circa 21,6 milioni di euro all'anno. Il Manchester Unitdd avrebbe deciso di stringere i tempi della trattativa dopo aver saputo che il Paris SG era vicino ad un accordo con l'stremo difensore. Ora De Gea firmerà il nuovo contratto, scrive il 'Mirror', al ritorno dello United dalla tournee in Australia e in Oriente.