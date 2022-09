De Grandis: "Al Milan forse è mancata un pizzico di personalità"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis ha analizzato così la partita del Milan di ieri a Salisburgo: "Ai rossoneri forse è mancata un pizzico di personalità, che invece in Italia hanno acquisito vincendo un campionato. Ieri potevano portarsi a tre punti dal Chelsea, che ha perso. Luci ed ombre? L'ombra è l'atteggiamento e la luce è il gol segnato, dove ognuno ha fatto la giocata giusta, un'azione quasi rugbistica. Il Milan, come già detto, per me è una squadra europea perché non dà punti di riferimento e sa farti male in velocità".