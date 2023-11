De Grandis avverte il Milan: "Contro il PSG ti giochi gran parte della stagione"

Ha parlato così a Sky Sport, Stefano De Grandis in occasione di quella che sarà una partita fondamentale per il cammino del Milan in Champions. Infatti martedì sera i rossoneri ospiteranno il PSG, questo il commento del giornalista: "Sarà una partita drammatica per il Milan, perchè ti giochi tutto o quasi in 90 minuti. Se Pioli perde rischia di non andare nemmeno in Europa League, e sarebbe un disastro economico oltre che tecnico. Non so come la squadra approccerà la partita, ma serve una scossa positiva in questo momento di confusione".