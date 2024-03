De Grandis: "Che sfortuna per Maignan, brutto colpo. Espulsione di Holes è severa"

"Maignan è stato molto sfortunato, ha preso un brutto colpo sul ginocchio e non è facile per i portieri in questi casi, ha anche provato a giocare ma non ce l'ha fatta a proseguire. L'espulsione subita dallo Slavia è un po' severa personalmente, poi lo sappiamo che il Milan è più forte e quindi sta meritando assolutamente la vittoria. Il gol di Leao è una perla, strepitoso".

Questo il commento di Stefano De Grandis, ai microfoni di Sky Sport all'intervallo della sfida dell'Eden Arena tra Slavia Praga e Milan, dove i rossoneri stanno vincendo per 3 reti a 0.