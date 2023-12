De Grandis: "Con un altro attaccante Jovic e Okafor avranno meno spazio, sarei cauto"

Stefano De Grandis, in diretta su Sky Sport 24, parla di quelli che potrebbero essere gli obiettivi di mercato in seguito al gran numero di infortuni sofferti nelle ultime settimane.

Queste le sue dichiarazioni: "Jovic si è rirpreso, ha fatto gol e assist ultimamente. È diverso da Giroud. È anche vero che se prendi un altro attaccante Jovic e Okafor hanno ancora meno spazio. Sarei cauto, a meno di una grande occasione. Sul centrale ho visto che Pellegrino è già rientrato in gruppo, deve mettersi alla pari degli altri. O è stato un acquisto inutile o almeno un rinforzo come centrale ce l’hai. Per il terzino sinistro serve un giocatore, Theo non le può giocare tutte e Bartesaghi non è pronto per fare il titolare”.