De Grandis: "De Ketelaere non avrebbe fatto questa stagione al Milan"

Intervenuto nel corso della trasmissione di Sky Sport 24 'Il Calcio è Servito', Stefano De Grandis ha parlato dello stato di forma di quello che potrebbe essere un rimpianto del Milan, ovvero Charles De Ketelaere, che in maglia Atalanta ha migliorato i numeri collezionati in rossonero mettendo a segno già 9 gol e 7 assist in stagione.

"De Ketelaere non avrebbe fatto questa stagione al Milan per una serie di motivi. Intanto perché Gasperini è bravo, non che Pioli non lo sia, ma perché ha messo nelle condizioni il belga di giocare nel ruolo che meglio lo lucida e lo mette in evidenza, cioè da seconda punta".