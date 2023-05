De Grandis: "De Ketelaere va aspettato ma quest'anno ha fallito, lo si può dire senza vergognarsi"

MilanNews.it

Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così di Charles De Ketelaere, che domani sera dovrebbe scendere in campo da titolare contro la Cremonese: “È giusto aspettarlo un anno in più. Ogni volta poi si parla di Tonali che però ha un altro fisico, un’altra grinta e un altro tipo di ruolo. Però questo è un ragazzo che il suo talento l’ha sempre fatto vedere, ha un bel sinistro, la velocità, è anche alto, può avere una bella progressione.

Va aspettato ma quest’anno ha fallito, si può dire senza vergognarsi di farlo perché ha giocato sempre male e se non fosse Milan-Cremonese con la Cremonese praticamente spacciata non giocherebbe neanche adesso, anzi. Io sono sempre il turnover così massiccio perché snaturi la squadra e la squadra finisce per giocare male. Capisco pure che la Cremonese non farà barricate perché non le servono a nulla e quindi potrebbe essere la partita giusta per lui, per Vranckx e per quelli che sicuramente non si sono visti in questa stagione”.