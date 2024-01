De Grandis: "Esagerando mi viene da dire che Leao quasi non sa giocare a calcio, non fa mai la scelta giusta"

Stefano De Grandis, in diretta a Sky Calcio Club, parla di Rafa Leao dopo Milan-Roma 3-1: “Mi sorprendo di una cosa. Leao è un giocatore fortissimo fisicamente, forte tecnicamente, ma ora mi verrebbe da dire esagerando, e vi chiedo scusa, che quasi non sa giocare a calcio. Cioè che non fa quasi ma la scelta giusta”.