De Grandis: "Gattuso non è un difensivista, a Roma ha sostituito Kessie con Calhanoglu"

Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Gattuso: "Non è vero che è un difensivista, a Roma si è fatto male Kessie e ha fatto entrare Calhanoglu, poteva inserire Biglia. Non gli va di regalare gol agli avversari, il Milan è una squadra solida e ha un centravanti che la butta dentro. La strada secondo me è quella giusta. Il Milan è stato spettacolare per anni può aver dato un'idea di splendore, spettacolo e divertimento migliore".