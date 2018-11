De Grandis: "Ibra al Milan? Bisognerebbe prima capire le sue condizioni. Può giocare iniseme a Higuain"

Stefano De Grandis, a Sky Sport 24, ha parlato così della possibilità di un ritorno di Ibrahimovic al Milan: “Bisognerebbe capire le condizioni di Ibrahimovic, i filmati non bastano. Serve capire se inserito nuovamente nel campionato italiano, possa essere lo stesso di prima quando spostava con sé lo scudetto. Non so se lo si può usare come alternativa a Higuain, non è facile gestire due personalità come loro. Penso invece che possano giocare insieme, sono diversi”