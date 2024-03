De Grandis: "Il grande obiettivo del Milan è l'Europa League. Insieme al Real Madrid è il club più titolato al mondo, deve vincere coppe europee"

In vista dell'intenso finale di stagione del Milan, tra l'impegno in Europa League contro la Roma e il derby di aprile contro l'Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport, il giornalista e opinionista Stefano de Grandis. Queste le sue parole sul cammino dei ragazzi di Stefano Pioli:

L'importanza delle risorse: "Il Milan al completo è in grado di giocare bene a calcio, e lo stiamo vedendo da quando Pioli ha recuperato molti giocatori fondamentali, soprattutto in difesa. Per i rossoneri sarà un finale di stagione a grandi ritmi, di alta intensità con le sfide contro Roma, Inter e Juventus. Il secondo posto è una ciliegina sulla torta, la Champions è blindata. Il grande obiettivo del Milan dev'essere l'Europa League, insieme al Real Madrid è il club più titolato al mondo, deve vincere coppe europee".