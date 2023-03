MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Stefano De Grandis, opinionista, si è così espresso a SkySport sul Milan a Firenze: " Stava pensando al Tottenham? No. È stato messo sotto dall'inizio alla fine. Ha fatto un paio di lanci per Theo, ma non è stato mai pericoloso e mai in partita, non ha mai meritato di fare punti".