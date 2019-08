Stefano de Grandis, intervenuto a Sky Sport 24 ha parlato delle certezze cui deve ripartire il Milan: “Mi viene in mente Piatek. Fatico a pensare che non faccia gol. Romagnoli è una certezza, un leader difensivo. Come dubbio invece c'è Calhanoglu. E' un giocatore molto reclamizzato ma che non so quanto, in un centrocampo già sbilanciato in avanti, possa trovare spazio"