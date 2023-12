De Grandis: "Il Milan deve scegliere tra Europa League e primi quattro posti i Serie A? Con la rosa che ha può fare entrambe le cose"

Nonostante la vittoria al St. James' Park di mercoledì il Milan abbandona la Champions League, per quest'anno, e retrocede in Europa League.

Stefano De Grandis, in diretta su Sky Sport 24, commenta così le possibilità dei rossoneri in questa competizione: “Sento dire spesso, a volte anche nelle interrogazioni all’interno degli studi, se il Milan debba scegliere l’Europa League o di entrare tra i primi quattro posti in campionato. Io credo che il Milan, per la rosa che ha, può puntare l’Europa League e mantenere i primi quattro posti in Serie A. Non credo che il Milan possa fare la scalata verso Juve ed Inter, quindi ha la forza per turnare un pochino, cercare di vincere l’Europa League anche se non è facile. I rischi dello spareggio sono Sporting Lisbona soprattutto e forse il Marsiglia. Le altre sono tutte ampiamente alla portata”.