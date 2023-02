De Grandis: "Il Milan è quella che rischia di più in Europa: Conte ha più soluzioni"

MilanNews.it

Stefano De Grandis, noto giornalista, è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 nel pomeriggio di domenica e ha parlato così dei prossimi impegni europei delle italiane e in particolare di quello del Milan contro il Tottenham: "Di tutte le squadre italiane in corsa in Europa, il Milan è quella che rischia di più. Rispetto a una settimana fa non possiamo dire che il bicchiere del Milan sia mezzo pieno ma almeno che quello del Tottenham è mezzo vuoto. La squadra di Conte ha più soluzioni, Kane e Son sono una garanzia, però la vittoria con il Torino risveglia qualcosa nel Milan. Comunque quella più a rischio mi sembra il Milan".