De Grandis: "Il Milan è un no 'contest' di questo campionato, ecco perché"

Intervenuto nel corso dell'edizione pomeridiana di Sky Sport 24 'Il Calcio è Servito', Stefano De Grandis ha fatto il punto sull'attualità del Milan, commentando non solo l'ultima partita di campionato contro il Frosinone ma anche quelle che potrebbero e dovrebbero essere le ambizioni stagionali degli uomini di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

"Per la seconda volta il Milan vince in rimonta, e per la seconda volta lo fa con un 3 a 2. Che il diavolo abbia un problema in difesa è chiaro, ma ha anche 10 gol che arrivano dalla panchina, l'ultimo arrivato da Jovic. Questo permette al Milan non di sognare lo scudetto ma almeno di avvicinarsi alla Juventus. Il Milan è un no contest, nel senso che è troppo staccato per lottare per lo scudetto ma allo stesso tempo lo è troppo per perdere un posto in Champions League. Quindi il dubbio è: il diavolo arriverà secondo o terzo?".