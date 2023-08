De Grandis: "Il Milan ha allungato la rosa: Chukwueze alternativa a Pulisic, mentre Musah e Kalulu..."

Stefano De Grandis è intervenuto in diretta su Sky Sport e ha parlato del Milan in questi termini: "Il Milan quest'anno ha a disposizione una rosa decisamente profonda: Chukwueze al momento è l'alternativa a Pulisic, Musah può far rifiatare a centrocampo, mentre Kalulu può fare addirittura il doppio ruolo in difesa, sia centrale che terzino".