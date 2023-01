De Grandis: "Il Milan ha bisogno di grandi personalità in campo"

MilanNews.it

In merito al momento del Milan, Stefano De Grandis ha dichiarato a SkySport24: "Negli ultimi due anni, ogni volta che era in difficoltà, il Milan ha sempre tirato fuori grandi reazioni. In questo momento, i giocatori cardine del Diavolo sono in calo, come per esempio Theo Hernandez, Tonali, Leao e Bennacer. Kalulu e Tomori sono bravi, ma ogni tanto hanno qualche svarione. Il Milan ha bisogno di grandi personalità. Quest'anno sta mancando anche Ibrahimovic".