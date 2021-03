De Grandis: "Il Milan ha dimostrato di essere un gruppo unito che rema dalla stessa parte"

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in una trasmissione dell’emittente per commentare la vittoria del Milan contro il Verona. De Grandis ha detto: “Il Milan c’è e costringe l’Inter a vincere stasera se vuole mantenere i 6 punti di distanza. Nonostante le tante assenze, il Milan ha vinto, con Krunic che si è messo ben in mostra, è stato un innesto riuscito. Era sempre al centro nevralgico del gioco, cioè al posto di Calhanoglu. Fa un bel gol su punizione tirando dalla parte di Silvestri e poi sempre lui fa partire l’azione del secondo gol con un passaggio per Saelemaekers. Anche il secondo gol di Dalot è un bel gol, che ieri ha preso il posto di Theo Hernandez. Il Milan ha dimostrato di essere un gruppo con tutti i giocatori che remano dalla stessa parte. Anche Romagnoli è tornato a essere importante”.