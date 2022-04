De Grandis: "Il Milan ha un'anima grintosa, vince quando lo dai per sconfitto"

MilanNews.it

Stefano De Grandis, giornalista, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi sulla prova offerta ieri sera dal Milan contro il Genoa: “Potrà essere un derby infinito tra Milan e Inter, tra due anime diverse. L’anima del Milan è grintosa, vince quando lo dai per sconfitto e si trova in difficoltà. Ieri Calabria non ha giocato, Kalulu è andato a destra e fa l’assist fantastico per l’1-0. L’attacco è in discussione e Leao fa gol. Il derby può dare una nuova scossa psicologica a queste due squadre, ma secondo me non è detto che la Coppa Italia incida sullo Scudetto”.