De Grandis: "Il Milan non può più sostenere il trequartista"

Stefano De Grandis, noto opinionista, ha parlato negli studi di Sky e ha commentato così il momento del Milan molto negativo. Queste le sue parole: "I due gol contro la Roma sono calci piazzati. Ma nelle ultime tre partite ha preso 4 gol a partita di media. Il Milan non può più sostenere il trequartista. Non riesce a difendere la difesa, vanno sempre via nell’uno contro uno. Meglio fare un centrocampo a tre piuttosto che un De Ketelaere sbiadito o un Brahim Diaz".