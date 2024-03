De Grandis: "Il Milan sta dimostrando di avere delle alternative valide, vedi Okafor. Pulisic prezioso"

Nel corso del consueto appuntamento con l'edizione mattutina di Sky Sport 24, il giornalista Stefano De Grandis è intervenuto sui più importanti temi d'attualità in casa Milan dopo la vittoria di misura di ieri contro l'Empoli, parlando non solo di Christian Pulisic e di Slavia Praga, ma anche delle importanti alternative sulle quali Stefano Pioli può fare affidamento per questo finale di stagione. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan non ha giocato benissimo all'andata contro lo Slavia, perché in 11 contro 10 ha vinto soltanto con 2 gol, ha rischiato sul 3 a 2, ha subito due gol, ma la vedo favorita per il passaggio del turno. Il Milan è però una squadra che sta dimostrando di avere delle alternative, vedi Okafor, quindi Pioli può fare turnover in campionato senza perdere terreno. Poi Pulisic, che è un giocatore che probabilmente, quasi sicuramente, arriverà al suo record di gol stagionali. E' sicuramente un acquisto azzeccato del Milan, ed è uno che per esempio rispetto al talento di Leao, ha meno talento ma sta sempre in partita. Ha una costanza di rendimento che lo fa diventare prezioso".