De Grandis: "Jovic è un fallimento. Il Milan, oggi, non può fare il gioco in attacco"

Il Milan sta avendo problemi in attacco in questa prima parte di stagione: non solo a livello realizzativo con i rossoneri che non sempre hanno continuità, ma anche a livello di salute fisica con tanti giocatori fermi ai box per infortunio. Stefano De Grandis, giornalista, ha commentato la situazione in casa rossonera, intervenendo negli studi di Sky Sport 24. Non è stato risparmiato nell'analisi Luka Jovic, che ancora non è riuscito a fare la differenza in alcun modo.

Queste le sue parole sull'attacco rossonero: "Il Milan è regolarista. Non ha possibilità in questo momento di fare il gioco d’attacco, non ha il centravanti d’attacco: Giroud squalificato, Okafor infortunato e Jovic è un fallimento. Fa gol un terzino, Theo, che sfrutta il buco della Fiorentina e poi trasforma benissimo il rigore.