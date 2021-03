De Grandis: "Kessie è sicuramente il top, sa fare tutto"

Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24, ha fatto il punto su Franck Kessie e Davide Calabria: "Per me Kessie è il top, ma la rivelazione è Calabria. Per me ora è il miglior terzino destro in Italia e se la gioca con Florenzi. Kessie dicevano che era un giocatore solo da Atalanta, lì era un incursore. Al Milan ci ha messo un po', gioca davanti alla difesa e ora sa fare tutto, fa anche il regista. E' sicuramente il top, poi anche Ibra ha fatto la differenza".