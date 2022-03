De Grandis: "L'estro e la potenza di Leao hanno aiutato Pioli nell'emergenza"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano De Grandis ha approfittato dell'ultima sosta per le nazionali per stilare una top-11 del campionato. Tra i migliori attaccanti non può mancare il nome di Rafael Leao, per il quale De Grandis ha speso queste parole, secondo quanto riporta il sito di SkySport: "Senza l’estro e la potenza di Rafa, Pioli non avrebbe assorbito le assenze in serie di Zlatan e Rebic. Invece ci è riuscito, spostando a sinistra il riferimento della manovra. Non dimentico Caprari, ma Leao è più bello."