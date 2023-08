De Grandis: "La mediana a tre del Milan è fantastica"

Stefano De Grandis, opinionista, si è così espresso a SkySport su Milan e Napoli: “Due conferme di colore diverso: il Napoli è lo stesso dell’anno scorso ed è una conferma antica, nel Milan c’è stato un rinnovamento. L’anno scorso c’è stato un periodo nel quale si perdeva tantissimo, poi Pioli ha aggiunto un centrocampista in più. La mediana a 3 è fantastica, non solo perché i giocatori che ha preso sono bravi, come Reijnders per la tecnica e Loftus-Cheek per la fisicità, ma perché permette alle fasce di essere più libere.

Il Milan è una squadra che corre tanto. Krunic è il meno splendente, ma è fondamentale”