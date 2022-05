De Grandis: "Milan più costante dell'Inter. Rossoneri più forti? Sono più propenso al no"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato così della stagione dei rossoneri: "Il Milan è stato più costante dell'Inter, ha reagito in maniera meno altalenante alle difficoltà che in una stagione può presentare. Milan più forte dell'Inter? Sono più propenso al no, ma la differenza l'hanno fatta i cali in stagione".