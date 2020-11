De Grandis: "Napoli e Milan possono lottare per lo scudetto"

Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così di Napoli-Milan, prossima sfida di campionato dei rossoneri: "Ibrahimovic e Gattuso sono i protagonisti che non ti aspetti. Ma come, non te lo aspetti da Zlatan? Non mi aspetto che Ibra da solo a 40 anni prenda una squadra e la trasformi in una squadra da scudetto. Non mi aspetto neanche che Gattuso oltre ad essere uno che ringhia è uno che costruisce, questo Napoli funziona veramente bene. Penso che possano lottare tutte e due per lo scudetto. Il Napoli è una squadra forte, anche più forte del Milan, mentre il Milan ha una cosa che il Napoli non ha: la costanza. Sono le due squadre che più delle altre sono l’alternativa alla Juventus.