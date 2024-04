De Grandis: "Nel derby secondo me il Milan deve essere raccolto, perché con quella mediana l'Inter ti trita"

Nel corso del consueto appuntamento con l'edizione pomeridiana de "La Casa dello Sport" andata in onda su SkySport 24, il giornalista Stefano De Grandis ha parlato di Milan e del momento che sta attraversando la formazione di Stefano Pioli in vista del delicato derby di lunedì sera contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan facendo il Milan, cioè attaccando, ha sempre subito velocemente dall'Inter, quasi in avvio di partita, la caratteristica principale della formazione di Simone Inzaghi, ovvero di saper uscire benissimo dalla difesa con una grande capacità di salire tutti insieme. Non dico che il Milan debba giocare in difesa, perché andrebbe contro la sua natura, ma non di partire, di essere comunque raccolto. Secondo me se tu parti e dai il fianco con quella mediana, che è tutto fuorché di incontristi, l'Inter ti trita".