De Grandis: "Non mi sembra giochi peggio il Milan, mi sembrano limiti di gestione"

Intervenuto a Sky Calcio Club, Stefano De Grandis ha commentato così i problemi del Milan: "Mi sembrano più limiti di gestione, non mi sembra giochi peggio. Per 65 minuti gioca bene, poi prende un gol stupido e perde la certezza, come contro il Napoli. Da lì, poi, inizia un'altra partita e rischia di perderla. Il Milan non ha il coraggio e la determinazione della grande squadra".