De Grandis: "Oggi prova del nove per il Milan. Non è ancora decisiva ma..."

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano De Grandis è intervenuto questo pomeriggio in studio a Sky Sport 24 e ha presentato così la sfida ta Milan e Atalanta di questa sera: "Oggi è una bella prova del nove per il Milan. L’Atalanta va forte contro le big e in trasferta. Oggi l’Atalanta sarà aggressiva, intensa: qui si capisce se il Milan è guarito oppure no. Non è ancora una partita decisiva ma che può ancora cambiare gli equilibri dei valori proprio tra Milan e Atalanta"