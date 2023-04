De Grandis: "Ora è il momento delle certezze, non delle scommesse"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Nel corso del suo intervento a Sky Sport 24, Stefano De Grandis ha parlato delle scelte di Pioli per domani e di chi, nonostante un po’ di turnover, non troverà il campo dall’inizio come De Ketelaere ed Origi: “Non saranno tagliati fuori, ma questo non è il momento dei recuperi. Non è il momento delle scommesse, è il momento delle certezze. Oltretutto domani ci sarà una restaurazione completa del 4-2-3-1, con Diaz al centro e Messias di lato. Una squadra molto offensiva, e proprio in questo momento non puoi regalare nulla”.