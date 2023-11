De Grandis: "Per il Milan la situazione in Champions è tragica, sportivamente parlando"

Stefano De Grandis, in diretta su Sky Sport 24, parla della sfida di Champions League tra Milan e PSG di martedì:“La situazione in Champions è, sportivamente parlando, tragica. Sei in un girone di squadre attrezzate. Puoi qualificarti così come arrivare quarto, è evidente che il Milan è atteso ad una partita contro una squadra che però ha Mbappé, non ti puoi neanche sbilanciare più di tanto perché i contropiedi li fa anche da solo”.