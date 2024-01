De Grandis: "Pioli ha fatto scelte importanti come Theo centrale di difesa"

Intervenuto a SkySport24, Stefano De Grandis ha rilasciato queste parole sul Milan: "Ha migliorato la sua posizione perchè ora il quinto posto è più lontano. Questo dà sicuramente fiducia a tutti. Pioli ha fatto scelte importanti come Theo centrale di difesa. Si tratta però di una scelta non dettata solo dall'emergenza, tanto che poi quando esce Florenzi mette Jimenez e non un altro centrale. Con Theo centrale, per esempio, Leao ha più spazio per l'uno contro uno a sinistra.

Pioli ha puntato poi sui giovani: Jimenez ha fatto bene sulla fascia e nel finale Chaka Traoré ha segnato la sua prima rete in A. Ci sono giovani interessanti nel Milan. I rossoneri hanno ritrovato la giusta strada".