De Grandis: "Pioli paga l'aver voluto abbracciare l'estetica"

Tra pochi minuti ci sarà l'ultima partita di Stefano Pioli con il Milan, a San Siro contro la Salernitana in occasione dell'ultima giornata di campionato. Sia al tecnico rossonero, che saluterà il Diavolo dopo quasi cinque anni, che a Olivier Giroud e Simon Kjaer sarà riservato un saluto speciale dai tifosi rossoneri al termine della gara contro il fanalino di coda della Serie A. A parlare dell'addio di Pioli e ripercorrendo quanto fatto in rossonero ci ha pensato Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport 24.

Le parole di De Grandis sull'addio di Stefano Pioli: "Pioli paga aver perso due centrocampisti fondamentali che facevano filtro e contrastato come Tonali e Kessie. Forse doveva pretendere un incontrista, forte in mezzo al campo. E poi se hai una squadra come questa, devi cercare di strizzare meno l’occhio all’essere spettacolare: ha voluto abbracciare l’estetica ugualmente ed è andato in difficoltà".