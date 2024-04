De Grandis: "Sarà complicato criticare Pioli dopo questa stagione"

vedi letture

"Il Milan con Pioli è migliorato molto in questi anni, è tornato competitivo e credibile a tutti in Italia e nel mondo. Ha vinto uno scudetto storico contro l'Inter, dove i rossoneri erano meno forti secondo me, poi è tornato in Champions e ha fatto delle buone stagioni, l'anno scorso ha faticato un po'. Adesso è al secondo posto e più di questo il Milan non può fare, anche se è stato eliminato dalla Champions League ai gironi e in Coppa Italia, sarà complicato criticare Pioli dopo la stagione di quest'anno.."

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato così il giornalista e opinionista sportivo, Stefano De Grandis, in merito all'attuale momento dei rossoneri e con un commento sul rendimento di Stefano Pioli in questa stagione.