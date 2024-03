De Grandis: "Si vede che Pioli non si fida: giustamente non fa turnover"

Stefano De Grandis, opinionista, si è così espresso a SkySport nel pre Slavia Praga-Milan: "Si vede che Pioli non si fida: giustamene non fa nessun tipo di turnover. Musah è uno che dà fisico, si inserisce, corre. E poi secondo me la coppia centrale di stasera (Tomori-Gabbia) è la migliore coppia centrale del momento del Milan. Oggi è una partita in cui non si può rischiare di fare avvio come a Rennes. Se hai palleggio, serenità, capacità di non farli riportare con Musah, puoi partire bene".

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Slavia Praga (4-2-3-1): Stanek; Vicek, Ogbu, Zima, Zmrzly; Holes, Dorley; Doudera, Provod, Wallem; Chytil. Allenatore: Jindrich Trpisovsky.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.