De Grandis su Leao: "Eravamo tutti abituati ad altro. Può fare di più in zona gol"

Dopo il recente successo in campionato, di cuore e rabbia, contro l'Udinese, il Milan di Stefano Pioli si appresta ad affrontare il Bologna, sabato sera a San Siro alle ore 20.45. Una gara importante per i rossoneri che vogliono continuare a mettere pressione a Inter e Juventus ma anche capire se ha davvero trovato continuità. Nel mondo Milan si respira aria di entusiasmo dopo i risultati ottenuti nel recente periodo in Serie A, con il gruppo di Mister Pioli sempre più unito in campo e fuori. Rafa Leao non segna in campionato da settembre, con un digiuno dal gol interrotto solo recentemente nelle gare di Coppa Italia (gol contro Cagliari e Atalanta). Del rendimento del portoghese ha parlato così, a Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis.

Queste le sue parole: "Leao deve fare di più in zona gol, perchè mi da sempre l'impressione di poter combinare qualcosa, ma non lo fa sempre. Eravamo tutti abituati ad altro, a vederlo calciare in porta o scattare sull'esterno e mettere assist per i suoi compagni. Lo sta facendo a fasi alterne, deve trovare un pò di fiducia in zona gol".