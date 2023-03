De Grandis su Leao: "Uno così ti fa mezzo attacco: il Milan deve rinnovarlo"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano De Grandis, negli studi di Sky Sport 24, ha parlato così dell'importanza di Rafael Leao nella rosa del Milan: "L’anno scorso Leao, quando il Milan ha avuto qualche momento di calo, ha preso in mano la squadra, ha strappato e ha rimesso in piedi le cose. Uno così ti fa mezzo attacco: il Milan deve allungargli il contratto e deve ricostruire l’attacco. Un attacco che ha Giroud e non ha altri cannonieri".