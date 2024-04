De Grandis su Pioli: "Il secondo posto è prestigioso, ma non basta"

Intervenuto a SkySport24, Stefano De Grandis ha rilasciato queste parole su Stefano Pioli: "Le grandi società vogliono vincere qualcosa e piano piano il Milan ha perso tutti gli obiettivi stagionali. Il secondo posto è prestigioso, ma non basta. I risultati di quest'anno non sono stati ritenuti positivi, però va detto che negli ultimi tre anni Pioli ha fatto grandi cose. Nelle partite importanti, Pioli non ha letto bene queste gare, come per esempio i due match contro la Roma".

Queste le parole, sempre a Sky, di Gianluca Di Marzio sul futuro della panchina del Milan: "Il profilo è quello di un tecnico che condivida le strategie del club, non ci risultano Fonseca, Galtier e Gallardo, è vero di Lopetegui che è stato sondato e incontrato dalla dirigenza, anche più volte. Di quelli che sono stati sondati e sentiti, è quello che ha convinto di più anche perchè non ha subito chiesto giocatori o chissà cosa, è apprezzato anche per il suo lavoro con i giovani. Lopetegui sposerebbe in pieno la filosofia del club e accetterebbe un contratto di 4 milioni all'anno per 2-3 anni, ha messo anche in stand-by il West Ham che gli darebbe più soldi perchè lui vuole il Milan. Chi deciderà sarà Cardinale e anche Ibra, bisognerà capire se Lopetegui scalderà il cuore e l'animo dell'ambiente rossonero. Il Milan vorrebbe un profilo di maggiore appeal, ci sono anche tanti altri nomi da valutare come Xavi, Unai Emery, mentre non mi risultano contatti con De Zerbi e Conte".