De Grandis: "Thuram più funzionale di Giroud perchè.."

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, questo il commento di Stefano De Grandis, che fa così una distinzione tra i due attaccanti della nazionale francese: "Sono entrambi forti ma molto diversi, è normale che in questo momento Deschamps preferisca l'interista, che è più giovane e più funzionale al gioco dei francesi. Giroud è una leggenda, che potrà servire in momenti delicati della partita, anche non dal primo minuto".